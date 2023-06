Derrocada no Impasse das Lajes impede acesso de viaturas

Uma derrocada no Impasse das Lajes, no Imaculado Coração de Maria, está a impedir o acesso de viaturas, não havendo registos de qualquer dano. A descrição é feita pelo presidente da Junta de Freguesia local que, ao final desta manhã, fez um balanço das ocorrências nessa freguesia.

Pedro Araújo refere que esta derrocada foi "o incidente mais significativo", tendo sido solicitados meios da Câmara Municipal do Funchal para limpar esta via, algo que deverá acontecer durante a tarde de hoje, após a previsível melhoria no estado do tempo.

Para além disso, verificou-se também a queda de um pequeno muro na Rua Arcebispo Dom Aires, igualmente sem provocar danos, havendo também relatos de inundações domésticas provocadas pelo elevado volume de água.

Como o aviso de mau tempo perdura até às 15 horas, o presidente Pedro Araújo recomenda aos moradores que "continuem vigilantes, respeitando as normas de segurança e evitando deslocações desnecessárias".

O autarca destacou "o excelente trabalho que tem vindo a ser efectuado pela equipa de exterior da Junta, bem como da Câmara Municipal do Funchal, na limpeza e desobstrução dos sistemas de escoamento, minimizando os efeitos da elevada precipitação que ocorreu nas últimas horas".

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria está a funcionar com serviços mínimos, privilegiando a gestão de chamadas urgentes e o apoio logístico à equipa de exterior, que continua a trabalhar no terreno.

Todas as atividades da Junta de Freguesia previstas para hoje, nomeadamente a Universidade Sénior, o ioga e a ginástica estão canceladas, retomando amanhã o seu normal funcionamento.



O presidente Pedro Araújo e a sua equipa mantêm-se em estado de alerta e em contactos com a população, no sentido de responder a eventuais necessidades de apoio e auxílio que ainda sejam necessárias.