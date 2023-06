Em 1998 a UEFA impunha mudanças no Estádio dos Barreiros

Corria o ano de 1998 quando a UEFA impunha novas regras no mundo do futebol e que ‘mexiam’ com o Estádio dos Barreiros. Uma das directrizes estava relacionada com o facto de todos os lugares ocupados no estádio terem de ser sentados em cadeiras individuais, pelo que esse estádio madeirense estava obrigado a colocar bancadas novas.

A opção estava em colocar bancos de plástico com as cores amarelo e azul, numa clara alusão à bandeira da Região Autónoma da Madeira. Esta mudança significava uma maior comodidade para os espectadores, mas também que a lotação passava de 14 mil para 10.535 lugares, 588 dos quais cobertos.

A ‘zona VIP’ também iria sofrer mudanças. Desta feita, o seu espaço iria ser aumentado e servir de camarotes, por forma a serem utilizados como fonte de receitas.

Todos estes melhoramentos tinham de estar concluídos até final do mês de Julho, a tempo do arranque da nova época desportiva.

Explosão em cargueiro matou chefe de máquinas

Ainda na edição de 1998, na secção de Casos do Dia, o DIÁRIO dava conta de uma explosão, a bordo de um navio cargueiro ao largo da Madeira, que acabou por provocar a morte a um homem.

Tratou-se do chefe de máquinas que se encontrava a reparar uma máquina, que acabou por explodir, tendo um estilhaço atingido a cabeça. O navio foi obrigado a desviar-se da sua rota rumo a Roterdão, fundeando ao largo do Funchal para que o cadáver do acidentado fosse retirado.

Inauguração do Aeroporto sem os ‘empatas’

Foi na edição de 5 de Junho de 2000 que o DIÁRIO avançava a ‘lista negra’ de convidados para a inauguração do reestruturado Aeroporto da Madeira, o ex-Presidente da República Mário Soares, bem como os ex-ministros Lino Miguel e Rodrigues Consolado, não seriam convidados por terem “empatado” o avanço destas obras, quando ocupavam os respectivos cargos.

Em causa estava o retardar da obtenção de apoios europeus e nacionais que eram necessários para concretizar a obra. A inauguração seria presidida pelo Presidente da República, Jorge Sampaio.