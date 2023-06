Eduardo Jesus enaltece "extremo rigor e detalhe" no Mercado Quinhentista

O Mercado Quinhentista, que decorre desde sexta-feira em Machico, chega hoje ao fim. O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, marcou presença no evento este domingo, 4 de Junho, ocasião para congratular a organização pelo seu "extremo rigor e detalhe".

'Tristão das Damas', filho de Tristão Vaz Teixeira, que foi o segundo capitão donatário da capitania de Machico, deu mote à XVI edição do Mercado Quinhentista, certame promovido pela Escola Básica e Secundária de Machico.

O tutelar da pasta da Cultura salienta a "mística" existente no "grande envolvimento da comunidade educativa" no evento, atentando que "outra característica de relevância maior é a dimensão histórica".

Há sempre o cuidado de eleger um tema anual e sobre o qual a escola trabalha, produzindo conteúdos, mas também reflexão e conhecimento acerca desse assunto e que depois traz para estes três dias de celebração, marcando um facto histórico ou uma curiosidade que passa a ser do conhecimento generalizado da população, portanto presta-se aqui um serviço ao nível do conhecimento e de uma forma bastante agradável de o concretizar nesta celebração. Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

O governante congratula-se com o "cuidado extremo no rigor e acima de tudo no detalhe que faz toda a diferença" da comissão organizadora do Mercado Quinhentista.

O evento, afirma o secretário regional, é "de carácter muito local, mas ganha uma dimensão regional e que hoje tem presença internacional" com o envolvimento de todos os madeirenses e visitantes.