Macron lembra coragem do jornalista da France-Presse morto com 'rocket' na Ucrânia

O Presidente francês, Emmanuel Macron, lamentou hoje a morte de um jornalista da agência France-Presse (AFP) na Ucrânia, sublinhando a coragem deste na linha da frente "desde as primeiras horas do conflito".

"Com coragem, desde as primeiras horas do conflito esteve na frente para apurar os fatos. Para nos informar. Compartilhamos a dor dos seus entes queridos e de todos os seus colegas", frisou o chefe de Estado francês, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

O coordenador de vídeo da AFP na Ucrânia, Arman Soldin, foi morto na tarde de hoje num ataque com um 'rocket' Grad no leste da Ucrânia, segundo os jornalistas da agência noticiosa que o acompanhavam.

O ataque ocorreu cerca das 16:30, horário local (14:30 em Lisboa), nas proximidades de Chassiv Iar, uma cidade ucraniana perto de Bakhmut, principal palco de batalha entre as forças russas e ucranianas desde o ano passado.

A sua "morte trágica, enquanto cobria a guerra na Ucrânia, recorda-nos a coragem de todos os jornalistas que se comprometem a informar-nos com risco de vida", sublinhou também a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, citada pela AFP.

Na Assembleia Nacional, deputados de todos os grupos levantaram-se para um aplauso em homenagem ao jornalista.

O Ministério da Defesa ucraniano manifestou, por sua vez, as suas "sinceras condolências" após a morte de Arman Soldin no leste da Ucrânia.

"Estendemos as nossas sinceras condolências à sua família e colegas. Ele dedicou sua vida a trazer a verdade ao mundo", salientou este ministério no Twitter.

Arman Soldin, 32 anos, estava acompanhado por quatro colegas, que ficaram ilesos, e por soldados ucranianos quando foram atingidos por uma salva de 'rockets'.

Os jornalistas viajam regularmente para esta área para relatar os confrontos na região, centro dos combates na Ucrânia há vários meses.

"A agência como um todo está desfeita", reagiu Fabrice Fries, diretor-executivo da AFP.

"A sua morte é um lembrete terrível dos riscos e perigos enfrentados pelos jornalistas diariamente a cobrir o conflito na Ucrânia", acrescentou.

Phil Chetwynd, diretor de notícias da AFP, elogiou a memória de um jornalista "corajoso, criativo e tenaz".

"O trabalho brilhante de Arman resumiu tudo o que nos deixa orgulhosos do jornalismo da AFP na Ucrânia", afirmou.

Experiente repórter de imagem anteriormente colocado em Londres, Arman Soldin era o coordenador de vídeo na Ucrânia desde setembro de 2022 e viajava com muita regularidade para as linhas da frente.

Fez também parte da equipe da AFP que cobriu os primeiros dias da invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro de 2022.

"Arman era entusiasmado, enérgico, corajoso. Ele era um verdadeiro repórter de campo, sempre pronto para ir, mesmo para as áreas mais difíceis", disse a diretora da AFP Europa, Christine Buhagiar.

"Ele transbordava energia, até assim se definia nas redes. Totalmente dedicado ao seu trabalho de jornalista", descreveu ainda.

Recrutado em Roma em 2015 como estagiário antes de ingressar na delegação de Londres no mesmo ano, Arman, de nacionalidade francesa e origem bósnia, nasceu em Sarajevo.

É pelo menos o 11.º repórter, intérprete ou motorista de jornalistas morto na Ucrânia desde o início da invasão russa, segundo uma contagem das organizações não-governamentais (ONG) especializadas Repórteres sem Fronteiras e o Comité de Proteção de Jornalistas.