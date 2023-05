MSC espera atingir zero emissões antes de 2050

A MSC Cruzeiros espera alcançar a neutralidade climática ainda antes de 2050, ano definido pela União Europeia para a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Em entrevista ao DIÁRIO, o director comercial da MSC, Pedro Vasco, avançou que a ideia para o futuro "é extremamente optimista", no sentido em que a companhia está a trabalhar no sentido de atingir "uma redução de 40% na intensidade das emissões de carbono até 2030 e zero emissões de gases com efeito estufa nas operações até 2050".

Acreditamos que, pelo facto de sermos uma companhia extremamente vanguardista e de termos uma política cada vez maior em relação ao impacto ambiental, até podemos antes de 2050 atingir a meta de zero emissões de carbono. Pedro Vasco

Em 2014, os países membros da União Europeia acordaram reduzir as emissões em 40% até 2030.

O objectivo da MSC Cruzeiros é de ser "líder ambiental no sector marítimo", com um projecto estruturado em quatro pilares fundamentais: "planeta, pessoas, local e fornecimento".

Na entrevista do DIÁRIO publicada esta quarta-feira, 3 de Maio, é indicado, por lapso, o ano de 2025. A companhia de cruzeiros MSC considera possível alcançar a neutralidade climática antes de 2050, alcançando o título de líderes mundiais na política de sustentabilidade.