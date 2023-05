Ataque com faca em escola de Berlim causa ferimentos graves numa criança

Uma criança ficou gravemente ferida depois de ter sido esfaqueada na escola primária que frequenta, em Berlim, na Alemanha, tendo o suspeito do ataque sido detido, segundo a polícia local.

Uma segunda criança, também do sexo feminino, também ficou ferida no ataque com uma faca no estabelecimento escolar do distrito de Neukölln, na Alemanha, segundo as autoridades policiais.

As duas crianças, que têm entre sete e oito anos, foram levadas para o hospital.

Um suspeito foi preso perto do terreno da escola após o incidente.

As circunstâncias do ataque ainda não estão esclarecidas, disse um porta-voz da polícia, não estando também claro se as duas alunas conheciam o agressor.

A ministra regional do Interior de Berlim, Iris Spranger, disse estar "profundamente chocada" com os acontecimentos na escola, confirmando que as meninas foram atacadas com uma faca.