Detido suspeito de ataque a ginásio alemão que provocou quatro feridos

Um homem foi detido por suspeitas de ligação ao ataque de terça-feira com arma branca a um ginásio, na cidade de Duisburg, no oeste da Alemanha, que provocou quatro feridos, anunciaram hoje as autoridades.

A procuradora Jill Mc Culler disse que o homem, um cidadão sírio de 26 anos, foi detido pouco depois da meia-noite, informou a agência de notícias alemã DPA.

O suspeito será presente a um juiz na segunda-feira para determinar se pode ser mantido sob custódia, enquanto se aguardam possíveis acusações, refere a agência Associated Press.

Não estão disponíveis mais detalhes.

A polícia divulgou, na sexta-feira, fotos do homem procurado pelo ataque depois de obter imagens de uma câmara de vigilância localizada perto do estúdio John Reed Fitness, onde o ataque ocorreu na noite de terça-feira.

As autoridades ofereceram uma recompensa de 2.000 euros por informações que levassem à sua prisão.

Segundo as autoridades, o agressor parecia ter como alvo a vítima que ficou mais gravemente ferida, um homem de 21 anos.

As outras vítimas, também homens, são dois jovens de 24 anos e um de 32 anos.

Duisburg tem cerca de 500.000 habitantes e está localizada na confluência dos rios Reno e Ruhr.

Conhecida pela sua atividade de mineração de carvão e produção de aço, nas últimas décadas, a cidade tem sido afetada por altos níveis de desemprego e pobreza.

O presidente do parlamento alemão, Baerbel Bas, que é de Duisburg, manifestou choque com o ataque.

"Terrível. Os meus pensamentos estão com os feridos. Espero que os serviços de emergência possam em breve esclarecer a situação ameaçadora", destacou Bas através da rede social Twitter.

No mês passado, um atirador invadiu um antigo salão das Testemunhas de Jeová na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, matando seis pessoas antes de se suicidar após a chegada da polícia.