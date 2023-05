'Bojador' resgatou 151 migrantes ao largo da costa italiana

Um grupo de 151 migrantes foi resgatado no último sábado, 27 de Maio, ao largo da costa italiana pela Lancha de Patrulhamento Costeiro 'Bojador' da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da Guarda Nacional Republicana (GNR). A operação humanitária, que durou mais de 29 horas, decorreu no âmbito da Operação Conjunta 'THEMIS 2023', ao largo da costa de Crotone.

"Durante uma ação de patrulhamento e após o alerta das autoridades italianas para o deslocamento de uma embarcação de pesca suspeita de transportar migrantes a bordo, pelas 00:50, a Lancha de Patrulhamento Costeiro 'Bojador' foi accionada para apoiar na ação de detecção", dá conta uma nota da GNR nesta manhã de segunda-feira.

"Em coordenação com um meio aéreo e com recurso aos seus sistemas de vigilância, pelas 13H35, detectou a embarcação de pesca que se dirigia para a costa italiana, onde eram visíveis várias pessoas na embarcação, verificando-se que se tratava de uma embarcação com mais de uma centena de migrantes a bordo, tendo sido declarado operação de busca e salvamento (SAR)", conta.

Já no local, e "dado o número avultado de pessoas a bordo, foi dada indicação para manter a vigilância e aguardar a chegada de uma outra embarcação pertencente à Guardia Costiera, para se dar início à operação de resgate".

Assim, "pelas 16H00 deu-se por concluída a transferência dos migrantes, para bordo da embarcação portuguesa, contabilizando-se um total de 151 migrantes, entre os quais se encontravam 35 crianças. De seguida, foi dado início ao deslocamento para o Porto de Crotone, onde desembarcaram em segurança todos os migrantes resgatados, dando-se a operação por concluída já na madrugada do 28 de Maio", acrescenta.

Refira-se que a GNR, através da UCC, "projectou a Lancha de Patrulhamento Costeiro 'Bojador' na Operação Conjunta 'THEMIS 2023' - Itália, sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia, para controlar os fluxos de migração e impedir a criminalidade transfronteiriça, que decorrerá até 12 de Julho de 2023", conclui.