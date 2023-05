Emprego, Ensino Superior, exames nacionais e Benfica nos destaques da imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais nesta segunda-feira, 29 de Maio de 2023.

No Público:

- "Residências universitárias privadas sem limite para os aumentos de preço"

- "Bloco de esquerda. 'Ainda não viram nada'. A vez de Mariana Mortágua"

- "Fisco. Contribuições extraordinárias já geraram 3282 milhões"

- "Crise política. O Governo a andar na passadeira sem sair do sítio"

- "Espanha. PP declara 'fim do sanchismo' com uma ampla vitória eleitoral"

- "Imaterial. Em Évora, um festival para pensar um futuro melhor"

- "Sentença. Creche tem de indemnizar pais por morte de bebé engasgado"

- "Turquia. Erdogan vence a eleição mais importante do século turco"

- "Benfica. No dia seguinte a ser campeão, Roger Schmidt falou do título e do futuro também"

- "Ex-primeiro-ministro sueco. 'Se a NATO não conseguir que Suécia e Finlândia entrem, isso irá enfraquecer a própria NATO"

No Correio da Manhã:

- "Andou pela Venezuela. 'Morto' ganha processo a mulher e filha. Não o conheceram quando apareceu 15 anos depois"

- "Schmidt abre o coração: 'Marquês foi fantástico, nunca tinha visto nada assim'"

- "Benfica. Cinco a seis mexidas no plantel. Ataque ao 39 em marcha"

- "'Ainda não viram nada', Mariana Mortágua entra ao ataque"

- "Novo mistério. Santuário de Maddie na origem das buscas no Arade"

- "Justiça. Sónia de Jesus falha julgamento de 'Vitó'"

- "Turquia. Erdogan vence eleições presidenciais"

- "Desespero. Luta há oito anos para ser pai de menina"

- "CMTV derrota SIC no horário nobre"

No Jornal de Notícias:

- "Seguradora paga meio milhão a turista ferida em campo de golfe"

- "Hospitais apostam em creches para servir funcionários"

- "Mortágua acusa Governo de corroer a democracia"

- "Consumo. Bebidas espirituosas em queda têm imposto 30% mais alto do que Espanha"

- "Grande Porto. Metade dos autarcas tem de sair ou mudar de Câmara"

- "Famalicão. Camionista atropela jovem de 19 anos mortalmente e foge"

- "Turquia. À segunda foi de vez e Erdogan continua no poder"

- "North Festival. Sons nacionais ditaram leis e Robbie Williams teve casa cheia"

- "Liga. Rui Costa junta-se à elite dos que triunfam no relvado e no trono"

No Diário de Notícias:

- "Professores e alunos chamados para exames em dias de feriado"

- "Reportagem. Quanto vale a Arrábida e para quem?"

- "Migrações. Sistema de Segurança Interna fica com um 'mini-SEF' e com super-poderes"

- "Bloco de Esquerda. Mariana Mortágua sobe a fasquia e quer BE, de novo, maior do que o Chega"

- "Mobilidade. Mafra defende fim da A21, mas aceita avaliar redução do preço das portagens"

- "Trabalho. Novas empresas responsáveis por 15% do emprego criado na década"

- "Brasil. 'Tristeza' de Lula da Silva não se justifica, dizem politólogos"

- "Benfica é recebido na Câmara de Lisboa. Ser campeão 'foi duro a nível físico e mental', diz Schmidt, treinador"

No Negócios:

- "Existem 255 mil pessoas que têm segundo emprego"

- "BCP e Altri são as preferidas nas apostas contra a bolsa"

- "CGD paga a privados última tranche da recapitalização"

- "PPP das estradas custaram menos 113 milhões em 2022"

- "Função pública. Há menos pensionistas isentos de descontar para a ADSE"

- "Investidor privado. Dia da criança: Como investir no futuro dos mais pequenos"

No A Bola:

- "'Nunca vi nada assim', Roger Schmidt abre o coração"

- "João Mário renuncia à seleção"

- "FC Porto. Inglaterra chama por Galeno"

- "Leões já procuram novo Ugarte"

- "Ciclismo. 'Agradeço aos portugueses, estiveram sempre comigo', João Almeida, herói do Giro, celebrou ontem o 3.º lugar em Roma"

No Record:

- "Confissões de Schmidt. Técnico revela filosofia e métodos em livro que sai amanhã"

- "João Mário deixa seleção"

- "Sporting. St. Juste arranca mais cedo"

- "Dragões agarram Pote 2 da Champions"

- "Hóquei em patins. Benfica-FC Porto (7-3). Águias em vantagem"

- "Volta a Itália. Almeida consagrado em Roma"

E no O Jogo:

- "Schmidt quer um novo Enzo. Treinador campeão pelo Benfica diz que é preciso 'reforçar o onze titular'"

- "João Mário anuncia adeus à seleção nacional"

- "Ciclismo. Histórico. João Almeida é o primeiro português a terminar no pódio do Giro"

- "Canoagem. Pimenta vezes quatro na Taça do Mundo"

- "Dragões firmes no Pote 2 da Champions"

- "Sporting. SAD decide futuro de Neto e Bellerin"

- "Braga. Al Musrati como novo no Jamor"

- "V. Guimarães. 'Fomos equipa do relvado às bancadas', Moreno faz balanço da temporada com vénia aos adeptos"