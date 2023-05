Benfica é 'campeão' na imprensa generalista e desportiva

Bom dia! Sem surpresas, a conquista do 38.º título do Benfica surge como o grande destaque da imprensa nacional, deste domingo, 28 de Maio.

"Quatro anos depois chegou o 38.º", "Calibre 38.º" ou "38 vezes Benfica", são algumas das manchetes.

Eis os títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Campeões da I Liga: Quatro anos depois, chegou o 38.º do Benfica, o primeiro de Rui Costa"

- "Concursos especiais abrem ensino superior público a mais 21 mil alunos"

- "Cinema. 'Anatomie d'une chute' vence a palma de ouro de Cannes"

- "PSD. Um ano de Montenegro, um dilema e zero programa"

- "Convenção do BE. Catarina Martins diz adeus com ataque ao PS"

- "Eleições regionais. Espanha vai a votos e a direita pode ser a vencedora"

- "Mário Dionísio. Diário de 'um país em farrapos' no pós-25 de Abril"

- "Cistina 'talks'. A guru pop e o seu séquito de levantados do chão"

Jornal de Notícias

- "Calibre 38 - Benfica sagra-se campeão nacional, após vitória folgada sobre o Santa Clara (3-0). A revolução de Schmidt, os ases do título e a festa vermelha pelo país"

- "Taremi, do F. C. Porto, foi o melhor marcador da prova"

- "Segurança Social condenada por negar apoio a crianças com necessidades especiais"

- "Entrevista JN/TSF: 'A Iniciativa Liberal não tira senhas para o poder', Rui Rocha, presidente da IL"

- "Notícias Magazine - As exclusivas casas de férias de luxo em Portugal"

Diário de Notícias

- "Benfica campeão"

- "Municípios têm receita recorde de 21,4 milhões de euros com taxa turística"

- "Reportagem 'O segredo está no solo'. Casos nacionais anti-'desastre' climático da seca"

- "Política - A Convenção do Bloco de Esquerda e os recados de Marcelo"

- "Club Lusitano - O ponto de encontro português em Hong Kong"

- "Indústria - Cervejas sem álcool e com aromas conquistam a Europa"

- "Giro 2023 - Pódio inédito sabe a pouco para o que João Almeida fez"

- "Cannes - Vitória para Justine Triet com o filme 'Anatomie d'une Chute'"

- "Bernardo Ivo Cruz, secretário de Estado da Internacionalização: 'Diferenciação pelo ESG é essencial para a economia portuguesa'"

- "Notícias Magazine - As exclusivas casas de férias de luxo em Portugal"

Correio da Manhã

- "Campeão. 38 vezes Benfica. Onda vermelha saúda heróis da Luz"

- "Crédito à habitação. Apoio à prestação da casa"

- "Subvenções vitalícias. Governo oculta pensões de políticos"

- "Caso Joana. Irmão de criança assassinada pega fogo a cela"

- "Alenquer. PSP agredido brutalmente junto a um bar"

- "Burla família de juíz em 590 mil euros"

- "Luciana pela primeira vez em público com cavaleiro"

O Jogo

- "Campeões. 1.470 dias depois, os encarnados voltam a sagrar-se campeões nacionais"

A Bola

- "Campeões. Aí está o 38.º título do Benfica"

Record

- "Campeões. Schmidt: 'Ter sucesso no Benfica dá felicidade a muita gente'. Rui Costa: 'Obrigado a todos em nome dos benfiquistas'"