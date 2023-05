Acção de combate ao narcotráfico a Sul de Portugal apreende mais de quatro toneladas de haxixe

A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional desenvolveram, na noite de sexta para sábado, uma operação conjunta na costa Sul do continente português, com a participação de navios da Marinha e meios dos Fuzileiros e da Polícia Marítima.

"Durante a operação conjunta foram monitorizados movimentos suspeitos de embarcações relacionadas com o narcotráfico, tendo sido detectadas e perseguidas duas embarcações suspeitas, não tendo sido concretizada a abordagem das mesmas", reporta a Marinha em comunicado remetido às redacções.

A mesma nota dá que conta que "mais tarde, durante a madrugada, a Polícia Marítima detectou uma embarcação de alta velocidade encalhada e abandonada, ainda com os motores quentes, no canal de Cabanas de Tavira carregada com 125 fardos, aproximadamente 4375 Kg de haxixe. A embarcação com o produto estupefaciente foi conduzida para o porto de Faro, a fim de se efectuarem as diligências de investigação, tendo sido entregue à Polícia Judiciária",

Segundo a mesma fonte, só em 2023 "a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional já colaboraram na apreensão de 779 fardos, equivalente a mais de 27 toneladas de haxixe, tendo sido apreendidas 20 embarcações, até ao momento".