Associação de Bombeiros Profissionais reivindica representação em conselho nos Açores

O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) voltou a reivindicar hoje, junto do Governo dos Açores, a representação no Conselho Regional de Bombeiros, manifestando-se "muito expectante" com a resposta.

"Fizemos essa proposta ao senhor presidente do Governo Regional, fizemo-la agora à senhora secretária regional e estamos satisfeitos porque entendemos que se pode trabalhar", avançou, em declarações à agência Lusa, o presidente da ANBP, Fernando Curto, à saída de uma reunião com a secretária regional da Saúde e Desporto (PSD/CDS-PP/PPM), Mónica Seidi, em Angra do Heroísmo.

Há vários meses que a associação reivindica ter representação no Conselho Regional de Bombeiros.

Fernando Curto disse que a ANBP quer manter uma "boa relação" com a Federação dos Bombeiros dos Açores e com os comandantes e direções das várias associações humanitárias da região, mas defendeu a representação da associação no Conselho Regional de Bombeiros, à semelhança do que acontece "na Comissão Nacional da Proteção Civil, no Conselho Nacional de Bombeiros e nas 18 comissões distritais que existem no continente" português.

"Não é uma imposição, é um desejo de contribuirmos", explicou, acrescentando estar "muito expectante".

Questionada pela Lusa, a secretária regional da Saúde não se comprometeu com uma resposta.

"É um assunto que já há muito tempo está em cima da mesa. Até ao momento não foi possível um entendimento que satisfaça ambas as partes. Nesta fase, não vou comprometer-me com o que quer que seja. Reconheço a intenção e a boa vontade desta associação e de todas as outras, porque acho que o mais importante é conseguirmos dar aos nossos bombeiros todas as condições para que continuem a prestar o serviço excelente que diariamente fazem", apontou.

A associação alertou ainda, nesta reunião, para a necessidade de "uniformidade de carreiras" e de "formação dos bombeiros".

"Estamos a lutar para que haja uma equidade na formação dos bombeiros e que possa esta formação dos Açores chegar ao continente, à Escola Nacional de Bombeiros, à Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa", avançou Fernando Curto.

O presidente da ANBP propôs a criação de grupos de trabalho, que envolvam a associação e a Federação dos Bombeiros dos Açores.

"Temos de dar carreira, temos de dar melhores condições de trabalho, temos de fazer toda uma organização laboral e profissional, que a senhora secretária regional está disponível para fazer e nós também estamos disponíveis para criar, através do nosso secretariado regional, um grupo de trabalho para resolver estas questões", salientou.

A secretária regional da Saúde sublinhou o "esforço" do executivo na dotação de meios para que os bombeiros continuem a prestar o seu serviço na região.

"Tem sido feito um esforço muito grande da secretaria, porque reconhecemos a mais-valia e o serviço que os bombeiros, de uma forma, em geral, prestam à nossa comunidade. Tem sido feito um investimento, como nunca até então. Ainda no final da semana passada foi transferida para as associações a verba correspondente ao aumento dos 8%", vincou.