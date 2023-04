Açores com 5.507 desempregados inscritos em Março

Os Açores tinham 5.507 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego da região no final de março, mês durante o qual 129 açorianos foram colocados no mercado de trabalho, informou hoje o Governo Regional.

Numa nota publicada no 'site' oficial do executivo, a secretaria regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego sublinha que o desemprego registado em março nos Açores "é o mais baixo dos últimos 14 anos, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)".

"No final do mês de março havia 5.507 desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego da Região, o número mais baixo registado desde outubro de 2009, ou seja, há quase uma década e meia, em que a região contava 5.320 desempregados", lê-se na nota do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM).

A grande maioria dos desempregados, 76,75%, enquadram-se nas atividades do setor dos serviços, correspondendo a 87,54% da totalidade dos desempregados inscritos, refere ainda a nota.

Ainda de acordo com os dados publicados pelo IEFP, "em março foram satisfeitas mais 114 ofertas de emprego, que se refletiram na colocação de 129 açorianos no mercado de trabalho", acrescenta.

No que diz respeito ao número de ocupados, em março de 2023, existiam 2.731 açorianos integrados, dos quais 375 em medidas de formação, tendo sido registado o número mais baixo de ocupados desde dezembro de 2012 (1.738 ocupados).

Quanto às medidas de promoção de emprego jovem, foram contabilizados 1.711 jovens a desenvolver projetos em contexto real de trabalho, com destaque para o Estagiar L e T.

Em formação, no mês de março, estavam 375 açorianos.

"Em março deste ano, os Açores foram uma das três regiões do país (Madeira e Algarve) com a maior redução dos inscritos à procura de primeiro ou novo emprego em comparação com período homólogo, tendo-se registado uma redução de 13,9% em relação a março de 2022", assinala ainda o executivo na nota divulgada.