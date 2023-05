Costa "não foi nem tinha de ser informado" e diz que autoridades agiram em conformidade

O gabinete do primeiro-ministro validou hoje que o Ministério das Infraestruturas tenha dado "alerta pelo roubo de computador com documentos classificados", afirmando que António Costa "não foi nem tinha que ser informado", e que "as autoridades agiram em conformidade".

Segundo o "Observador", o gabinete de António Costa respondeu um conjunto de perguntas do jornal sobre o caso do adjunto exonerado do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

"O primeiro-ministro não foi nem tinha de ser informado. Nem tomou qualquer diligência", pode ler-se numa das respostas citadas.

De acordo com o gabinete do líder do Governo, o "Ministério das Infraestruturas deu -- e bem -- o alerta pelo roubo de computador com documentos classificados".

"As autoridades agiram em conformidade no âmbito das suas competências legais", conclui a mesma resposta dada ao Observador.

No sábado, em conferência de imprensa, o ministro das Infraestruturas afirmou que reportou ao secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro e à ministra da Justiça o roubo do computador pelo adjunto exonerado Frederico Pinheiro, tendo-lhe sido dito que deveria comunicar ao SIS e à PJ.

Nessas declarações aos jornalistas em que procurou esclarecer a polémica que surgiu na sexta-feira com o seu adjunto exonerado, o ministro foi questionado sobre se tinha ligado ao primeiro-ministro a pedir a intervenção do Serviço de Informações e Segurança (SIS).

"Eu não estava no ministério quando aconteceu a agressão à minha chefe de gabinete e à minha adjunta. Liguei imediatamente ao senhor primeiro-ministro. O senhor ministro estava, penso que a conduzir, e não atendeu. Liguei ao secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro a quem reportei este facto. Julgo que estava ao lado do secretário de Estado, também junto do primeiro-ministro, da Modernização Administrativa", referiu.

Segundo o ministro, aquilo que lhe foi transmitido neste telefonema foi que "devia falar com a ministra da Justiça", o que garante ter feito.

"Reportei o facto e disseram-me que o meu gabinete devia comunicar estes factos àquelas duas autoridades, coisa que fizemos", explicou, referindo-se ao SIS e à Polícia Judiciária.

Nas palavras de João Galamba, depois de agredir duas pessoas do seu gabinete, Frederico Pinheiro "levou um computador" que era propriedade do Estado.

O Presidente da República explicou hoje que "matérias muito sensíveis de Estado são tratadas discretamente" e por isso não lhe cabe dizer quando falaria com o primeiro-ministro sobre o caso da exoneração do adjunto de João Galamba.

No sábado, na Ovibeja, Marcelo Rebelo de Sousa tinha-se escusado a comentar todo o caso da exoneração do adjunto do ministro das Infraestruturas, alegando que a primeira pessoa com quem iria falar quando tivesse a informação completa sobre o caso seria com o primeiro-ministro.