Blinken condena ataque a comboio norte-americano na Nigéria que fez quatro mortos

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, condenou hoje "nos termos mais fortes" o ataque de homens armados a um comboio dos Estados Unidos da América (EUA) no sudeste da Nigéria, que matou quatro pessoas na terça-feira.

"Condenamos este ataque nos termos mais fortes. Trabalharemos em estreita colaboração com as autoridades nigerianas na tentativa de levar os responsáveis ??à justiça", disse Blinken em comunicado.

De acordo com o Departamento de Estado, assaltantes por identificar atacaram na terça-feira um comboio de dois veículos do Governo norte-americano em Ogbaru, no estado de Anambra.

O comboio transportava nove cidadãos nigerianos: cinco funcionários da missão dos EUA no país e quatro membros da Força Policial da Nigéria.

"Ainda não sabemos o motivo do ataque, mas não temos indícios neste momento de que tenha sido direcionado contra a nossa missão. Os assaltantes mataram pelo menos quatro membros do comboio, e o pessoal da missão dos EUA está a trabalhar urgentemente com colegas nigerianos para determinar a localização e condição dos membros do comboio que estão desaparecidos", disse Blinken.

"Os Estados Unidos não têm prioridade maior do que a segurança e a proteção do seu pessoal. Expressamos as nossas sinceras condolências às famílias das vítimas mortais do ataque e prometemos fazer todo o possível para recuperar com segurança aqueles que continuam desaparecidos", acrescentou.

No comunicado, Blinken reafirmou ainda o compromisso dos Estados Unidos com o povo da Nigéria, "na luta contra a violência e a insegurança".

Vários grupos separatistas estão ativos na região e recentemente intensificaram os seus ataques, geralmente visando a polícia e edifícios do Governo.