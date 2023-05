Justiça alemã condena cinco pessoas por roubo de jóias em museu

Um tribunal alemão condenou hoje cinco homens pelo roubo de jóias do século XVIII com um valor superior a 100 milhões de euros de um museu de Dresden em 2019, noticiou a imprensa internacional.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), que cita os meios de comunicação alemães, os cinco homens foram condenados a penas de prisão que variam entre os quatro anos e quatro meses e os seis anos e três meses.

Um dos acusados foi absolvido, segundo a AP.

O tribunal de Dresden determinou que os cinco homens - com idades entre 24 e 29 anos - foram os responsáveis pela invasão do Museu Grüne Gewölbe [Abóbada Verde, em português], em Dresden, no leste da Alemanha, em 25 de novembro de 2019.

Os acusados foram considerados culpados pelo roubo de 21 jóias que continham mais de 4.300 diamantes, com um valor total segurado em cerca de 113,8 milhões de euros.

Foram condenados ainda por incêndio intencional e criminoso agravado, lesão corporal grave, roubo com armas e danos à propriedade.

Os cinco homens foram detidos em operações realizadas pelas autoridades alemãs.

Em janeiro, houve um acordo estabelecido entre a defesa, a acusação e o tribunal após a devolução de grande parte das jóias roubadas.

O Grüne Gewölbe é um dos museus mais antigos do mundo. O museu foi inaugurado em 1723 e contém o tesouro do príncipe Augusto, conhecido como o Forte da Saxónia, abrigando cerca de 4.000 objetos de ouro, pedras preciosas e outros materiais nobres.