Comissão Europeia anuncia ponte aérea no Sudão para facilitar transporte humanitário

A Comissão Europeia anunciou hoje que vai criar uma ponte aérea com o Sudão para facilitar o transporte e a entrega de material humanitário da União Europeia (UE) e das organizações humanitárias ao país mergulhado em violência.

A UE já entregou, através desta iniciativa, 30 toneladas de bens de primeira necessidade, incluindo água, saneamento e material de higiene, bem como equipamento para ajudar os refugiados, afirmou a Comissão através de um comunicado.

Todo este material foi transportado dos armazéns da ONU no Dubai para Porto Sudão, o principal porto do país no Mar Vermelho. Uma vez no Sudão, este material foi entregue ao Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e ao Programa Alimentar Mundial (PAM), que canalizarão a assistência.

A ponte aérea humanitária é organizada no âmbito da Capacidade Europeia de Resposta Humanitária, que reúne a reação do bloco aos riscos naturais, conflitos e crises.

Até à data, a UE atribuiu este ano 73 milhões de euros de financiamento humanitário e a sua primeira resposta à crise foi uma ajuda suplementar de 200.000 euros para ajudar as pessoas diretamente afetadas pelos combates na capital sudanesa, Cartum, entre o exército sudanês e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (RSF, sigla em inglês).

A diplomacia da UE estima que a maior parte dos cerca de 1.700 cidadãos da UE que se encontravam no Sudão quando o conflito eclodiu já foram retirados e congratulou-se com a solidariedade entre os Estados-membros na organização de voos de evacuação que abrangeram várias nacionalidades da UE e cidadãos de outros continentes.

Relativamente à situação no Sudão, mais de 500 pessoas foram mortas e 6.000 ficaram feridas desde o início do conflito, de acordo com as estimativas da UE, que também tem alertado para a situação dramática na região de Darfur.