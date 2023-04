Nenhum apostador acertou na chave completa do Euromilhões desta sexta-feira. Assim, o próximo sorteio terá um jackpot de 64 milhões de euros.

Nesta noite, fora de Portugal, houve dois apostadores com um segundo prémio, com um valor superior a 352 mil euros. Em Portugal ficou um terceiro prémio com um montante acima dos 27 mil euros.