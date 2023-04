Piloto com uma cobra venenosa nas costas consegue aterrar avião na África do Sul

Um piloto sul-africano conseguiu aterrar o seu avião com uma cobra venenosa nas costas, que se tinha acomodado no seu lugar, uma destreza e sangue-frio que foi hoje saudado pelas autoridades aéreas.

Rudolf Erasmus pilotava um pequeno avião com quatro passageiros, no trajeto entre Bloemfontein e Pretória, no centro da África do Sul, quando sentiu a presença nas suas costas de uma cobra, tratando-se de uma das mais venenosas da espécie.

Apesar do enorme perigo em que se encontrava na altura, o piloto conseguiu aterrar o avião sem incidentes em Welkom, localizado a meio caminho da sua rota.

"Desejo elogiar Rudolf pelas decisões corajosas que tomou e pela forma como lidou com o que poderia ter sido um grande incidente de aviação", disse o diretor da Autoridade de Aviação Civil da África do Sul, Poppy Khoza.

E acrescentou: "Ele manteve-se calmo face a uma situação perigosa e conseguiu aterrar o avião sem qualquer perigo para si ou para os passageiros, demonstrando ao mundo que é um embaixador da segurança aérea de primeira classe".

Rudolf Erasmus disse aos meios de comunicação locais que tomou consciência da cobra quando sentiu algo frio nas suas costas.

"No início pensei que era a minha garrafa de água... mas depois percebi que era outra coisa e por isso não me mexi", disse ao News24 outlet.

As cobras são normalmente encontradas no sudoeste da África do Sul, sendo particularmente venenosas, causando a morte às suas vítimas se não forem tratadas imediatamente.