"Cidade se transformou num "Funchal Sempre Adiado'", constata a Coligação Confiança

Após a reunião de câmara esta semana, a equipa da Confiança refere que "a Cidade se transformou num “Funchal Sempre Adiado”, com temas importantes para os funchalenses que teimam a não encontrar soluções junto da maioria PSD".

As inúmeras situações de insegurança sentidas em diversas freguesias da cidade continuam sem encontrar soluções internas na Câmara, como a criação da Policia Municipal e são descartadas para a culpabilização do Governo da República. A promessa da realização de uma Bienal das Artes em 2022 tem sido sistematicamente adiada, agora apenas para 2024. O agudizar e eternização das obras no Funchal, com sucessivas prorrogações de prazos, situações que perpetuam o caos no transito automóvel, bem como condicionam muito a segurança e a qualidade de vida da população do Funchal, com estrangulamentos de via, aberturas de valas, pó e sujidade por toda a Cidade. Coligação Confiança.

“O empurrar da resolução dos problemas diários que vivemos no Funchal, com a culpabilização de outros e sem resolver as prementes necessidades dos Funchalenses é algo que a Confiança não pode compactuar. Não podemos permitir que o Funchal se eternize numa cidade sempre adiada!” refere a vereadora Cláudia Dias Ferreira.

Relativamente à ordem de trabalho da reunião desta semana, a Confiança destaca a abertura do procedimento de criação e ou alteração de regulamentos municipais, como o Apoio à Conservação, Reparação e Beneficiação de Habitações Degradadas de Agregados Familiares Carenciados do Município do Funchal, Atribuição de Manuais e Material Escolar no Ensino Básico e Bolsas de Mérito e de Valor. "Estas alterações e criações de regulamentos foram em 2022 propostas pela Confiança, tendo sido à data chumbadas pela maioria PSD", explica o comunicado enviado pela coligação.

Esta agora decisão é uma clara assunção de que as propostas elencadas pela Confiança são importantes para a cidade, as alterações de regulamentos pecam apenas por tardias Cláudia Dias Ferreira, vereadora.

No Período Antes da Ordem do Dia (PAOD) os vereadores eleitos pela Confiança colocaram questões de interesse municipal, nomeadamente: As numerosas situações reportadas de insegurança no Campus da Penteada, que afectam docentes e alunos que transitam a pé por essas artérias e que tardam a deter intervenção da Câmara Municipal do Funchal; Com a aproximação da época balnear (01/05 a 31/10 – portaria nacional de 2022), e com a temperatura já propícia ao aumento de afluência às praias, questionou-se qual as iniciativas da Frente Mar Funchal a fim de garantir o correto funcionamento dos complexos balneares e praias do município, nomeadamente ao nível da segurança e em termos do número de nadadores-salvadores suficientes e já preparados; O Balanço do projecto Food TRAIL e a efectiva a construção de uma estratégia alimentar local.