Adolescente de 14 anos detido em França acusado de terrorismo

Um adolescente de 14 anos foi detido numa pequena localidade da Alsácia, em França, por suspeita de estar a preparar um ataque terrorista em nome do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), disseram hoje as autoridades francesas.

"É uma situação muito grave", declarou o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, numa entrevista ao canal de televisão BFMTV.

Darmanin afirmou que "a ameaça islâmica é muito forte", lembrando que desde 2017 as forças de segurança francesas travaram 41 ataques que estavam a ser planeados no país.

A detenção do suspeito de 14 anos foi realizada na terça-feira por agentes da Direção-Geral de Segurança Interna [DGSI- serviços de informação franceses] na cidade de Rosenau, no departamento do Alto Reno, próximo da fronteira com a Alemanha e a Suíça.

A Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT) abriu uma investigação preliminar que pretende confirmar se o jovem estava a preparar uma ação violenta e, sobretudo, determinar qual era o seu objetivo.

Nas buscas realizadas após a sua detenção, foram encontrados dispositivos artesanais.