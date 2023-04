Cruz Vermelha anuncia libertação de 19 militares capturados há dois meses

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) anunciou hoje a libertação de 19 soldados centro-africanos, capturados em 14 de fevereiro por uma aliança de grupos rebeldes no norte da República Centro-Africana, país que enfrenta há anos uma guerra civil.

Dos 20 soldados feitos reféns há mais de dois meses, 19 foram libertados e "chegarão a Birao (norte) por volta das 17:00 (locais e mesma hora em Lisboa) e aí permanecerão até que o seu regresso a Bangui seja organizado", disse à AFP o chefe-adjunto da delegação do CICV na República Centro-Africana (RCA), Yves Van Loo.

Os militares foram feitos reféns por membros da Coligação de Patriotas para a Mudança (CPC, na sigla em francês) após "violentos combates" entre soldados e rebeldes em Sikikede, uma cidade da região de Vakaga, no norte da RCA, no cruzamento da fronteira com o Chade e o Sudão.

Estes confrontos causaram "consideráveis" perdas militares, segundo o Governo, que não especificou o número total.

Os militares libertados "parecem estar de boa saúde e capazes de suportar a viagem", disse Van Loo.

O CPC anunciou numa declaração a sua "decisão voluntária e unilateral de libertar os vinte soldados feitos prisioneiros" há mais de dois meses. Destes, 19 foram efetivamente libertados.

"O vigésimo é um homem ferido que tinha sido separado do grupo para tratamento médico. Ele será recuperado noutro local mais tarde", disse Van Loo à AFP.

As operações de libertação tiveram lugar numa área onde o acesso é dificultado pelos combates entre rebeldes, soldados e os seus aliados mercenários do grupo paramilitar russo Wagner.

"Queríamos vê-los livres", sintetizou Augustin Ndando Kpako, porta-voz do Estado-Maior do exército centro-africano, à AFP.