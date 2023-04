Saiba o que dizem os jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Aumento extra de reformas em julho. 3,7 milhões de pessoas ganham mais 3,57% na pensão"

- "Érica usa o remo como arma para se sentir segura"

- "IVA a 0% em 46 produtos a partir de hoje e até outubro"

- "Escolas. Professores preparam novo plano de luta"

- "Deixa de pagar 3 mil euros. Justiça perdoa a burlona que lesou Ronaldo"

- "Benfica. Schmidt confiante treina penáltis"

- "Vila Nova de Gaia. Burlão do amor preso por enganar mulheres"

- "Paredes. Apanha 25 anos por matar em bar"

Público:

- "Programa de Estabilidade. Oito meses depois, Governo compensa perda dos pensionistas"

- "IVA de 0% nos alimentos arranca hoje. Bruxelas paga 60% da despesa com apostas da legislatura"

- "'O Governo em campanha eleitoral': editorial de Manuel Carvalho"

- "Universidades exigem 60 milhões para reparar crise e pagar salários"

- "Guerra na Ucrânia. Kharkiv começa a juntar os cacos no meio do caos e da destruição"

- "Caso Boaventura. CES convoca eleições e cria gabinete para apoiar vítimas"

- "PSD. Montenegro hoje em Belém para convencer Marcelo de que é alternativa"

- "Algarve. O mar levou Érica 45km para sul. 'É um acontecimento com potencial traumático'"

- "Futebol. Crescimento do Brasileirão ameaça baralhar hierarquia do futebol mundial"

Jornal de Notícias:

- "Governo reforça apoios mas pedidos de ajuda aumentam"

- "Ritmo em palco. Dias da Dança animam Porto, Gaia e Matosinhos até ao final de abril"

- "Esconde o pai mumificado em casa durante 15 anos"

- "Liga. Benfica, FC Porto e Braga mais uma vez na luta pelo título"

- "Lula enfrentará protestos na rua e no Parlamento no 25 de Abril"

- "Educação. Sindicatos ameaçam prolongar greves após as férias"

- "Douro. Nova faixa bus na Ponte Luís I testada durante três meses"

- "Faro. Érica, a heroína do alto mar, deve ter alta já hoje"

Diário de Notícias:

- "Governo reconhece corte e sobe pensões em julho"

- "Medina revela programa de estabilidade"

- "Tráfico de seres humanos: 'Explicaram-me que eu era uma escrava'"

- "'Podcast' Soberania. É urgente investir na Defesa: 'carreira militar já não é competitiva', diz Marcos Perestrello"

- "Alojamento Local. Lisboa cria plano para oito freguesias e 19 bairros fora da zona de contenção"

- "Mudança. Executivo e Isaltino estudam solução para o Museu do Desporto no Jamor"

- "Análise de Raúl M. Braga Pires: 'Os ingredientes para uma guerra civil generalizada no Sudão estão em cima da mesa'"

- "Joaquim Pessoa 1948-2023. O poeta que não resistiu aos olhos doces de Amélia"

- "Exposição. Entre os guardiões da floresta amazónica"

Inevitável:

- "incontornável. Ela está aí e veio para ficar. Querer travar a inteligência artificial é o mesmo que querer parar a chuva com as mãos.

- "Os prós e os contras do ChatGPT, e de outros 'softwares' de linguagem, na educação, saúde, cultura, justiça e economia. Os desafios que se colocam e o futuro da inteligência dos homens"

- "Pensões. Governo anuncia aumento intercalar de 3,57%"

- "Seguro de saúde. É uma verdadeira alternativa ao SNS?"

- "Henrique Neto arrasa Governo de Costa e fala de corrupção"

- "Brasileirão. Sete treinadores portugueses à conquista do título"

Negócios:

- "Governo muda estratégia e dá dois anos de poder de compra a pensionistas"

- "Reformas mais baixas poderão ter novo aumento de 6% em janeiro"

- "Estado irá pagar, em julho, uma subida intercalar de 3,57%"

- "Fernando Medina adia excedente orçamental para o pós-legislatura"

- "Investimento público cresce menos 4% face ao previsto"

- "Câmaras exigem ter voz ativa nas decisões sobre aeroporto"

- "Radar África. A 'notícia falsa' que fez acordar a PGR de Angola"

- "Apoio à decisão de despedir ex-CEO da TAP diminui"

- "Reabilitação. Construção nova já em marcha vai manter IVA a 6%"

- "Novo regime. Financiamento da cultura dá direito a espécie de 'visto gold'"

- "Goldman Sachs. Portugal bem colocado para apanhar onda das renováveis"

Record:

- "Sporting. Amorim já quer avançado. Opção a Paulinho e Chermiti para contratar no defeso"

- "Na máxima força em Milão. Águia acredita"

- "Florentino regressa. Neres com lugar em risco"

- "FC Porto. Toni Martínez até 2027"

O Jogo:

- "Toni é para blindar. FC Porto iniciou as negociações com vista à renovação do espanhol"

- "Eustáquio num abraço coletivo. Administração, equipa técnica e plantel unidos no apoio ao médio que se despediu da mãe"

- "Benfica. João Mário ataca jejum e persegue Ronaldo"

- "Sporting. Liga Europa vale menos 25 MEuro à cabeça"

- "Braga. Lutar pelo título já não é delírio"

A Bola:

- "Benfica. Pouco barulho! Jogadores sentem-se postos em causa e blindam balneário ao ruído externo para responder em campo"

- "'Já vejo o Inter nas meias-finais', Júlio César, antigo guarda-redes campeão por águias e italianos toma partido"

- "Sporting. 41 remates para 1 golo!"

- "FC Porto. Pinto da Costa anuncia candidatura no final da época"