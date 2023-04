Conheça os destaques dos jornais nacionais

Sábado:

- "Imobiliário. Casas de sonho a bons preços"

- "Investigação Sábado. Sobrinha suspeita de burla a idosas para ficar com herança milionária"

- "Alimentação. Qual é a dieta mais saudável e amiga do ambiente?

- "Saúde mental. Histórias de quem só soube em adulto que é autista"

Visão:

- "Investigação: Os negócios escondidos do lixo"

- "Carlos Avilez: 'Nunca procurei ser provocador e transgressor, mas fui'"

- "Crise política: Como a TAP afasta Marcelo de Costa"

Correio da Manhã:

- "Escândalo sexual em Coimbra. Novas denúncias contra Boaventura"

- "Uma investigadora brasileira diz que teve de deixar Portugal"

- "Sociólogo nega tudo e avança com queixa-crime"

- "Trauma na Luz. Tensão no plantel do Benfica"

- "Juventus-Sporting. 'Queremos ganhar um título europeu', Amorim dá ambição aos leões nos 'quartos' da Liga Europa"

- "José Sócrates no Brasil despreza justiça"

- "Reforma. Valor das pensões de velhice ameaçado"

- "Nadadores-salvadores. Algarve chama vigilantes do Brasil e Argentina"

- "Julgamento. Imagens provam violência no ataque a Fábio Guerra"

- "Polémica na saúde. Cirurgiões põem médica de parte"

Público:

- "'Ele é brilhante, mas infelizmente tem dessas coisas'

- "Boaventura de Sousa Santos alvo de denúncia de assédio. Sociólogo apresenta queixa-crime por difamação contra três investigadoras

- "O que é o assédio sexual na academia? Do Porto a Lisboa: outros casos recentes"

- "Reitores dizem que vítimas têm de ser apoiadas"

- "Europa lança a sua primeira missão a Júpiter, com ciência portuguesa a bordo"

- "Política: Caso TAP divide figuras cimeiras do PS, PSD diz que é alternativa"

- "Soares dos Reis: Museu reabre renovado e com uma exposição 'para dez anos'"

- "Entrevista [secretário-geral da Fesap]: 'Agora, o diálogo está melhor' do que na 'geringonça'"

- "Reportagem [na Ucrânia]: Um hospital na floresta que recupera militares feridos"

Jornal de Notícias:

- "Jogos rendem 630 mil euros por dia à Segurança Social"

- "Agência vai avaliar assédio sexual na universidade"

- "Paços de Ferreira: Reclusos falsificavam no interior da cadeia obras de pintores conhecidos"

- "Leiria: Prisão cria grilos para produção de farinha"

- "Religião: Fátima espera enchente a 13 de maio"

- "Constitucional: Novos juízes substituem três opositores da eutanásia"

- "Porto: Queima das Fitas sem circulação de dinheiro"

- "Braga: Uma Capital da Cultura de dimensão europeia"

Diário de Notícias:

- "Pizarro prepara pacote de incentivos para equipas de emergência"

- "E agora, Pedro Nuno? Golpe do 'Tapgate' não dita fim político do antigo delfim de Costa no PS"

- "Constitucional renovado: Se a eutanásia voltar ao TC já será analisada por novos juízes e presidente"

- "Miranda Sarmento aponta 'ilusão socialista' que empobrece o país. Cavaco Silva revela preocupação com crescente 'deterioração política'"

- "Retroativos de janeiro a abril: Funcionários do Estado recebem em maio bónus de 30,5 euros livre de imposto"

- "Gaspar adia sonho de Medina: Portugal vai levar mais um ano a conseguir sair do grupo dos mais endividados"

- "25 de Abril: Lula vai mesmo à Assembleia, mas terá cerimónia autónoma. IL e Chega mantêm protesto"

- "Reportagem em viagem: Um dia à descoberta de Aachen, a capital imperial de Carlos Magno"

- "Nic von Rup em versão filme: 'Apavora-me estar debaixo e água, mas escolhi ser surfista', conta estrela portuguesa"

Negócios:

- "Concessões dos portos alargadas até 75 anos"

- "Onésimo Teotónio Almeida: 'A democracia é a tentativa de regular as vontades do poder'"

- "Novos registos de alojamento local mais que duplicam"

- "Inquérito: CMVM vai explicar se TAP arrisca coima até 5 milhões"

- "50% dos trabalhadores só passaram fasquia de mil euros há três anos"

- "Fed ainda sem razão para parar juros"

- "Saúde: Unilabs cria 100 empregos e investe oito milhões"

- "Previsões: FMI coloca Portugal com terceira maior dívida do euro"

A Bola:

- "Juventus-Sporting. Faz das tuas São Pedro!"

- "Leão cria expectativa de conseguir em Turim o que trouxe de Londres"

- "Benfica. Chaves é o jogo mais importante da época!"

- "FC Porto. Acordo em tribunal com Julen Lopetegui"

- "Taça de Portugal. SC Braga tira bilhete para a final"

Record:

- "Juventus-Sporting. 'Queremos um título europeu', treinador ambicioso mas de pé atrás"

- "Entrevista De Franceschi. 'Seria perfeito Sporting e Inter vencerem'"

- "Benfica. Neres está revoltado. Avançado sente que pode jogar mais"

- "FC Porto. Sérgio vezes 200"

- "Taça de Portugal. Jamor reservado"

- "Liga dos Campeões. Espanhóis quase nas meias"

O Jogo:

- "'O FC Porto prova sempre que não há impossíveis', Herrera, herói de antigos duelos na Luz, vê o campeão fortalecido depois do clássico"

- "Nacional-Braga (0-5): Da Madeira ao Jamor em hora e meia"

- "Juventus-Sporting. Leão caça borrego italiano"

- "Benfica. Wolves abrem a porta a Guedes"