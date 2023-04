Polícia da Venezuela prende líder do cartel do Valle del Cauca

A Polícia Nacional Bolivariana (PNB) da Venezuela prendeu um líder "do cartel do Valle del Cauca (departamento da Colômbia)" no leste do país numa operação em que apreendeu vários "elementos de interesse criminalista", disse hoje o ministro da Justiça.

"O CPNB [Corpo Nacional de Polícia Bolivariana] deu um duro golpe contra o tráfico de droga. Um capo preso, membro do cartel do Valle del Cauca, Colômbia", afirmou o ministro do Interior e da Justiça venezuelano, Remigio Ceballos, na sua conta na rede social Twitter, sem dar detalhes sobre a identidade do homem capturado.

O ministro disse que durante as rusgas nas cidades de Lechería e Anaco, no estado de Anzoátegui, os agentes apreenderam 12 aviões, quatro veículos, um iate e uma casa.

A polícia também apreendeu cinco motores de avião e uma hélice de avião, bem como "vários documentos de interesse criminalista", acrescentou Ceballos na rede social, onde partilhou imagens das operações e alguns dos bens e materiais apreendidos.

Em Valle del Cauca, o cartel Norte del Valle - acusado de transportar cerca de 500 toneladas de cocaína para o mercado norte-americano de 1990 a 2004 - operou na zona, e terminou em dezembro de 2008 com a extradição para os Estados Unidos de Diego León Montoya Sánchez, vulgo "Don Diego" e o principal líder da organização.

O desaparecimento do cartel levou ao aparecimento de outras organizações, tais como Los Rastrojos, que opera principalmente em Valle del Cauca.

Em março passado, o Presidente, Nicolás Maduro, e o seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, realizaram uma reunião em Caracas, na qual discutiram questões como a luta contra o tráfico de droga e a colaboração na sua fronteira de 2.219 quilómetros, que foi reaberta em setembro, após sete anos de encerramento para veículos.