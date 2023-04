Divulgado documento que prova alegado perdão de dívida a Carlos Pereira

O Correio da Manhã (CM) na sua manchete deste sábado, 15 de Abril, volta a 'apertar o cerco a Carlos Pereira. "Documento prova perdão a deputado do PS" escreve o matutino, que divulga hoje excertos de uma alegada reclamação enviada pela própria Caixa Geral de Depósitos (CGD) ao Tribunal do Funchal, que contradiz as versões do socialista e da instituição financeira.

Segundo o mesmo jornal, a CGD reclamou dívida de 181.654, mas aceitou o pagamento de 115.946 euros".

A CGD alegava ontem que não houve um perdão de dívida e que foi "totalmente ressarcida" do empréstimo ao deputado do PS Carlos Pereira.

"A CGD confirma que não houve perdão de dívida, pois o acordo foi efetuado pelo valor que, à data, considerou legalmente devido", lê-se numa nota enviada pelo banco público.

A instituição financeira garantiu que, no âmbito do acordo, foi "totalmente ressarcida" do capital emprestado, a que se somaram os juros.

"A CGD esclarece que o crédito resulta do incumprimento de empresa que veio a ser declarada insolvente, cujo processo veio a encerrar por insuficiência de bens, sem qualquer pagamento dos credores", acrescentou, ressalvando que, apesar do sigilo bancário, teve autorização do deputado Carlos Pereira para divulgar a informação.

Já coordenador do PS na comissão de inquérito à TAP anunciou a sua saída daquele órgão parlamentar para poder dar-lhe a "tranquilidade necessária", acabando com o que considerou um "clima de suspeição", conforme noticia hoje o DIÁRIO.

A decisão surge na sequência de uma notícia avançada na quinta-feira pelo jornal Correio da Manhã sobre um alegado perdão de parte (66 mil euros) de uma dívida de Carlos Pereira enquanto avalista de uma empresa que faliu em 2015.

O deputado socialista disse esperar que, com esta decisão, "se acabe com o clima de suspeição, insinuação, especulação" que considerou andar a pairar sobre a comissão de inquérito à TAP.

Carlos Pereira negou ainda que tenha decidido sair por antecipar um parecer desfavorável da comissão parlamentar de Transparência relativo à sua participação numa reunião com assessores governamentais e a presidente executiva da TAP na véspera de uma audição parlamentar.

O deputado socialista referiu que não o faz porque "houve um perdão de uma dívida" da Caixa Geral de Depósitos, acrescentando na altura que era "falso que tenha havido um perdão", favorecimentos ou incompatibilidades.