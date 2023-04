Raio provoca pelo menos cinco mortos e 14 feridos na Colômbia

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 14 ficaram feridas devido ao impacto de um raio numa área rural do município colombiano de El Tambo, adiantaram hoje autoridades locais.

O gabinete do prefeito do município lamentou o que aconteceu na cidade de Quilcacé, adiantando que um menor está entre as vítimas mortais do incidente. "Agradecemos aos bombeiros da cidade de Popayán (capital departamental de Cauca) e do município de El Tambo pela colaboração num momento tão difícil", acrescentou a administração municipal, que enviou as suas "condolências, apoio e solidariedade às famílias afetadas".

O prefeito de El Tambo, Carlos Vela, avançou à imprensa local que o raio atingiu a zona quando algumas das vítimas se encontravam reunidas numa sala de bingo e outras estavam a jogar futebol.