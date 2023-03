Vulcão Cotopaxi, no Equador, lançou coluna de gases e vapor com 1.500 metros

O vulcão Cotopaxi, no Equador, lançou hoje uma coluna de vapor e gases de que se ergueu 1.500 metros acima do nível da cratera, afirmou hoje o Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional.

A coluna foi registada às 05:51 hora local (10:51 em Lisboa), e os ventos estão a levá-la para oeste, segundo a agência EFE.

O vulcão Cotopaxi, localizado numa província do mesmo nome, situa-se a 45 quilómetros da capital Quito e é o segundo pico mais alto do Equador, a 5.897 metros acima do nível do mar.

Atualmente, são três os vulcões com atividade no Equador, mas apenas o Sangay, próximo da província de Morona Santiago, liberta lava e material incandescente.

O vulcão Reventador, no norte, e o Cotopaxi, na capital, registam emissões de gases e cinzas.