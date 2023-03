'Players' do desporto pedem Plano Regional para o Desporto a 10 anos

Foi no âmbito do 'Compromisso 2030' que o PSD-Madeira ouviu 36 associações e agentes desportivos, ao longo de 16 encontros, tendo estes 'players' do desporto considerado, segundo nota enviada pelo partido, que a Região apresenta, a vários níveis e, em particular, no respeitante às infraestruturas, boas condições para a prática desportiva.

Ainda assim, e de acordo com a mesma fonte, "a procura crescente por modalidades específicas e, designadamente, associadas à natureza" pode, eventualmente, "determinar a aposta futura na requalificação das mesmas ou em novos investimentos, de modo a aproveitar as oportunidades que existem e a adesão em crescendo da população, residente e também visitante, às actividades desportivas".

Conseguimos uma grande mobilização em torno destas sessões e a verdade é que existe uma base estruturada para valorizarmos, ainda mais, esta atividade, aproveitando aquilo que existe e sabendo salvaguardar, simultaneamente, os interesses das várias modalidades, com destaque para a importância da Madeira manter a dinâmica do desporto nas suas múltiplas valências. João Rodrigues, coordenador do 'Compromisso 2030' para a área do Desporto

Estas ideias levam o coordenador do 'Compromisso 2030' para a área do Desporto, João Rodrigues, a apontar que “carecem de ser devidamente enquadradas e priorizadas no Plano Estratégico para o Desporto Regional, a dez anos”, de modo a que a Região possa traçar uma base de evolução positiva nesta área, "sendo esta ideia uma das várias que reuniram consenso no encontro de trabalho ontem realizado".

João Rodrigues que, a este propósito, destaca a participação e os vários contributos apresentados, pelos agentes desportivos, durante esta auscultação, destacando outras propostas, como a reactivação do Conselho do Desporto ou, mesmo, a revisão do modelo de financiamento em vigor.