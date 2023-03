Sara Cerdas ouviu preocupações dos jovens em Machico

A eurodeputada Sara Cerdas passou por Machico durante a tarde de sexta-feira para, em mais uma edição do roteiro 'Geração Madeira', reconhecer diante do autarca socialista Ricardo Franco que o Município tem apoiado diversas iniciativas direccionadas para os mais novos, de onde destacou o Cartão Jovem ou a Semana da Juventude.

Igualmente presentes nesta sessão, o líder do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves, e o presidente da JS-Madeira, Pedro Calaça Vieira, ouviram da boca dos presentes as críticas à "falta de investimento nas políticas de juventude por parte do Governo Regional e a sua incapacidade em criar oportunidades".

Lisboa enviou mais dinheiro para a Madeira do que Bruxelas desde 2015 Sérgio Gonçalves lembrou que, desde 2015, Miguel Albuquerque recebeu da República cerca de 2.200 milhões de euros, enquanto da União Europeia chegaram aproximadamente 800 milhões de euros

"A falta de visão do Governo Regional na aplicação dos fundos europeus, que não prioriza a juventude, como é o caso do PRR, e até de contratos-programa com as autarquias de outros partidos políticos que não o PSD, tem também contribuído para este êxodo", pode ler-se na nota remetida à imprensa.

A atender pelo descrito no comunicado, a discussão política "focou essencialmente o papel crucial do poder local nas políticas de juventude, as ferramentas utilizadas para fazer frente aos desafios que enfrentam os municípios, no âmbito da juventude, assim como o papel da União Europeia nestas políticas".