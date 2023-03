Cobertura vacinal na RAM variou entre 93,9% e 99,5% em 2021

A Direcção Regional de Estatística da Madeira divulgou hoje "a cobertura vacinal na RAM em crianças que completaram 1 ano de idade oscilou entre os 98,7% (Vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis B – segundas inoculações) e os 99,5% (Vacina conjugada contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 13 serotipos – segundas inoculações)", segundo o esquema recomendado em 2021.

"Neste grupo etário", acrescenta, "a cobertura da vacina contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 13 serotipos aumentou 0,1 pontos percentuais (p.p.) relativamente a 2020. Para as restantes vacinas assistiu-se a uma diminuição da cobertura vacinal face ao ano anterior em 0,3 p.p.", refere.

Já "nas crianças que completaram 2 anos de idade, de realçar as vacinas cuja cobertura evoluiu de forma mais acentuada: as quartas inoculações das vacinas contra a doença invasiva por Haemophilus influenzae, contra a difteria, contra o tétano, contra a tosse convulsa/perpussis e contra a poliomielite que apresentaram uma cobertura de 97,5% (95,0% em 2020), a vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis C (dose única), que registou uma cobertura de 99,2% (97,4% em 2020) e a vacina contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 13 serotipos com 99,1% de cobertura (97,3% em 2020)", resume, sendo que "nas restantes vacinas, a taxa de cobertura aumentou 1,0 p.p. relativamente a 2020 atingindo 99,5%. A taxa de cobertura da vacina contra a doença invasiva por Neisseria meningitidis B (terceiras inoculações) foi de 93,9%".

No que toca às "crianças que completaram 6 anos de idade, assistiu-se em 2021 a uma diminuição da cobertura em todos os tipos de vacina administradas face a 2020. A diminuição nas quintas inoculações das vacinas contra a difteria, contra o tétano e contra a tosse convulsa/perpussis foi de 0,7 p.p. abrangendo 96,4% dos indivíduos em 2021. Nas segundas inoculações das vacinas contra o sarampo, contra a parotidite epidémica e contra a rubéola a diminuição foi de 0,6 p.p., posicionando-se em 2021 nos 97,0%", frisa. "A taxa de cobertura da vacina inativada injetável contra a poliomielite (quintas inoculações) foi de 96,4%".

Note-se que "as taxas de cobertura poderão ter sido influenciadas ligeiramente pela pandemia COVID19: em 2021 a cobertura vacinal das crianças que completaram 1 ano de idade foram inferiores às taxas de 2019 (-0,1 p.p.), exceto nas segundas inoculações da vacina conjugada contra infeções por Streptococcus Pneumoniae de 13 serotipos (+0,8 p.p.) e nas terceiras inoculações da vacina contra a Hepatite B (+0,1 p.p.). Nos grupos das crianças que completaram 2 anos e 6 anos de idade a cobertura em 2021 foi superior à registada em 2019", conclui a DREM.