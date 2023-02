Macron diz que a a França vai continuar a apoiar ucranianos

O Presidente francês recebeu esta noite Volodymyr Zelensky no Palácio do Eliseu, e garantiu que a França vai continuar a apoiar a Ucrânia, enquanto o líder ucraniano pediu mais armamento pesado e aviões.

"A Ucrânia pode contar com a França, a Europa e seus aliados para ganhar a guerra. A Rússia não pode e não deve ganhar esta guerra. Enquanto ela continuar, vai ser necessário que continuemos, adaptemos e modelemos o dispositivo militar necessário à Ucrânia", declarou o Presidente francês, numa declaração aos jornalistas.

O Presidente Volodymyr Zelensky chegou por volta das 21h50 a um terminal especial do aeroporto de Orly, num voo comercial fretado pelo Governo britânico. Já no Palácio do Eliseu, Volodymyr Zelensky agradeceu o acolhimento de Emmanuel Macron e do chanceler alemão, Olaf Scholz, que também o aguardava em Paris.

"Atualmente temos muito pouco tempo, temos de falar das semanas e meses que aí vêm e peço as armas necessárias para a paz porque precisamos travar esta guerra", declarou o Presidente ucraniano, que pediu "aviões" e "armamento pesado" para continuar a fazer recuar Moscovo.

Por seu lado, o chanceler alemão lembrou que há poucos dias concordou em armar a Ucrânia com tanques Leopard e que está pronto a continuar a fazê-lo.

"Desde o início desta guerra atroz, a Europa e os seus parceiros estiveram sempre ao lado da Ucrânia. Fizemo-lo financeiramente e com armamento, mais recentemente com tanques pesados e vamos continuar a fazê-lo enquanto for necessário", prometeu Olaf Scholz.

Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky e Olaf Scholz vão agora jantar no Palácio do Eliseu. Segundo fonte do Eliseu, o jantar vai passar-se apenas entre os três líderes, com jantares paralelos entre as militares franceses, alemães e ucranianos e as respetivas comitivas diplomáticas a decorrerem ao mesmo tempo.

Esta visita foi rodeada de um grande dispositivo de segurança, com reforço do número de polícias e militares que patrulhavam os arredores do Palácio do Eliseu e também um grande número de jornalistas de diferentes nacionalidades que testemunharam a chegada de Zelensky a Paris.

Quanto aos temas abordados no jantar, para além do "apoio incontestável" da França e da Europa à Ucrânia, em cima da mesa de discussões está a possível entrega à Ucrânia de aviões Rafale, caças de fabrico francês, uma exigência de Kiev face aos seus parceiros ocidentais.

Esta visita à capital francesa acontece após a visita relâmpago de Zelensky ao Reino Unido. Em Londres, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou hoje que "nada está excluído" em termos do fornecimento à Ucrânia de aviões de combate, mas sublinhou que a prioridade é reforçar a defesa antiaérea e mísseis de longo alcance.

Volodymyr Zelensky deve passar a noite a Paris e partirá, possivelmente, de manhã para Bruxelas para se juntar aos líderes dos 27 no Conselho Europeu. Segundo fonte do Eliseu, "há várias possibilidades", mas o Presidente ucraniano deve ir para a capital da Bélgica acompanhado por Emmanuel Macron.