Ucranianos já estão a treinar condução dos tanques Leopard

O ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak, afirmou hoje que a Polónia já começou a treinar soldados ucranianos em solo polaco para conduzirem os tanques Leopard 2 que vários países anunciaram que vão entregar ao exército ucraniano.

Blaszczak explicou que neste momento não é possível precisar quanto tempo vai durar esta formação, mas esclareceu que "não é uma questão de dias ou meses, mas sim de semanas". O ministro polaco também informou as autoridades ucranianas que o modo de entrega destes veículos de combate, de fabrico alemão, será discutido numa reunião da ONU marcada para meados de fevereiro.

Segundo informações avançadas pela imprensa, os tanques seriam entregues sem o treino necessário dos soldados, de acordo com o 'site' de notícias polaco TVP, citando a revista alemã 'Der Spiegel'. O ministro da Defesa ucraniano, Olexii Resnikov, e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já expressaram pessoalmente a sua gratidão a Blaszczak, de acordo com as agências internacionais.

O primeiro-ministro, António Costa, assegurou hoje que Portugal vai ceder também às Forças Armadas ucranianas tanques Leopard 2 e adiantou que está neste momento em curso uma operação logística com a Alemanha para recuperação de alguns carros de combate. A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).