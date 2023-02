Governo vai apoiar 24 instituições no combate ao abandono e insucesso escolar

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior vai apoiar medidas de combate ao abandono e insucesso escolar em 24 instituições de ensino superior com sete milhões de euros, disse hoje o secretário de Estado da tutela.

Segundo Pedro Nuno Teixeira, trata-se da primeira edição do concurso do "Programa de promoção de sucesso e redução de abandono no Ensino Superior", que foi lançado em outubro e cujas candidaturas, que terminaram em dezembro, só abrangeram as "áreas de convergência do Norte, Centro e Alentejo".

"Alguns projetos já foram contratualizados nas últimas semanas e outros vão ser contratualizados nos próximos dias", disse hoje aos jornalistas o governante, em Coimbra, no encontro "Iniciativas institucionais para prevenir e combater o abandono no Ensino Superior".

O secretário de Estado do Ensino Superior pretende lançar uma segunda edição até ao final do primeiro semestre deste ano, com o Orçamento de Estado de 2023, que vai abranger Lisboa, Algarve, Açores e Madeira, que não puderam participar nas candidaturas iniciais.

Pedro Nuno Teixeira salientou que Portugal tem uma taxa de abandono e insucesso escolar, que "está em linha com os restantes países europeus e que, em alguns aspetos, é melhor do que a média europeia".

"Há uma preocupação que é partilhada pelo sistema e havia também já um conjunto de iniciativas, sobretudo direcionadas para os alunos que estão pela primeira vez no ensino superior, para os apoiar a ter mais sucesso e para que haja melhores resultados", referiu.

Em resposta aos jornalistas, o governante disse que as causas para o abandono e insucesso escolar em Portugal não são bem claras e que os fatores socioeconómicos "têm muita visibilidade", mas são os únicos.

"Os fatores são mais complexos. Por exemplo, temos países na Europa que têm um sistema de apoios aos estudantes bem mais generoso do que o nosso e têm valores de abandono e insucesso piores do que Portugal", frisou.

O secretário de Estado do ensino Superior salientou ainda que existem instituições e cursos em que o nível socioeconómico dos estudantes é relativamente elevado "e há problemas de insucesso e abandono".

"Há uma dimensão ligada às questões socioeconómicas, mas infelizmente o fenómeno é mais complicado em vários fatores, como a transição entre o secundário e o ensino superior e as metodologias de ensino e avaliação", disse.

Pedro Nuno Teixeira salientou ainda que o facto de os alunos não entrarem nas suas escolas prioritárias e estarem deslocados longe de casa também contribui para as taxas de abandono e insucesso escolar.

Organizado em conjunto pelas Provedorias do Estudante das Instituições de Ensino Superior de Coimbra de Coimbra e a Rede Portuguesa de Provedores do Estudante, o Encontro "Iniciativas institucionais para prevenir e combater o abandono no Ensino Superior" pretende gerar "uma discussão congregadora com troca de experiências, lançamento de questões, debate e registo de reflexões".