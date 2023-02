Duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas no incêndio que deflagrou, esta noite, num edifício na Mouraria, em Lisboa. Quatro crianças tiveram de ser transportadas ao hospital, sendo que os bombeiros já se encontram a fazer trabalhos de rescaldo.

O alerta para o fogo foi dado pelas 20h30, tendo os bombeiros comparecido rapidamente no local. As chamas circunscreveram-se ao rés-do-chão do prédio, que tem quatro andares.