Trio Virtuoso apresenta um tributo ao Piazzolla hoje no Palco das Estrelas do MAMMA Museum

Hoje, 28 de Fevereiro, o Trio Virtuoso composto por Olga Samara no violino, Robert Andres no piano e Slobodan Sarcevic no acordeão, vai apresentar um tributo ao Piazzolla no Palco das Estrelas.

Astor Piazzolla deixou uma obra peculiar com um estilo musical que combina os elementos do tango argentino com os da música clássica e do jazz americano que viria a marcar as décadas de 50 a 70 do século XX.

Os bilhetes estão disponíveis, e podem ser adquiridos no próprio museu. A reserva pode ser feita através do contacto telefónico 291 712 279 ou [email protected].

As portas do museu abrem 60 minutos antes do concerto (18h30) e o programa inclui 'welcome drink' e uma museum tour, onde os convidados poderão usufruir de uma visita completa à volta do museu.

No primeiro dia de Março, às 19h15, o MAMMA Club, acolhe a actuação de Andrei L-Man, através de um tributo a Geroge Gershwin, um dos compositores americanos mais significativos e populares de todos os tempos.

O concerto de piano promete ser inesquecível, pois mostrará um repertório inspirado num dos maiores compositores - George Gershwin - tais como: "The Man I Love", "S Wonderful", "American in Paris","Lady be good", "Porgy&Bess", "Summertime", entre outros.

Na quinta-feira, 2 de Março, às 19 horas, será feito um tributo ao álbum Mingus Ah Um. Este é um álbum de estúdio de jazz americano de Charles Mingus, uma das figuras mais importantes da música americana no século XX, lançado em Outubro de 1959 pela Columbia Records.

Francisco Andrade no saxofone, com o apoio da Associação de Jazz da Madeira- Melro Preto prometem deliciar todos os que assistem, durante uma hora.

Um concerto 'Buena Vista Social Club' terá lugar na sexta-feira, 3 de Março, às 19 horas. Este concerto irá contar com a presença de Gabriel Pitoco na voz e percussão, Carlos Plaza no piano, Saul Gomez no congas e Elias Farraiz no contrabaixo. Um concerto ao som da música das Caraíbas, onde serão apresentados grandes temas do grupo Buena Vista Social Club tais como: "Chan Chan", "La Bayanesa", "Orgullecida", "Amor de Loca", "Juventud", "Candela", entre outros.

Sábado, 4 de Março, é tempo de viajar até ao México sem sair da Madeira, através de um concerto dos Mariachi México Madeira, às 18 horas. O repertório constituído pelos temas mais emblemáticos da música tradicional mexicana e latino-americana, aos quais se juntaram, mais recentemente, temas populares portugueses (Fado) e um medley de músicas tradicionais madeirenses executados ao estilo mexicano.

Serão interpretados alguns dos temas mais emblemáticos deste género musical tais como: o Bolero Mexicano, o Bolero Cubano e Bolero Mambo.

O grupo é constituída por 9 músicos residentes: Sandra Sá e Treneddy Maggiorani no violino, Juan Silva e Marco Correia no trompete, Eládio Figueira na guitarra, Nélio Pão na vihuela, Elias Farraiz no guitarron e percussão, Ricardo Thompsom e Fátima Aguiar na voz.

A terminar a semana é tempo de ir até à Boradway at MAMMA, no domingo, às 18 horas. Todos os convidados podem usufruir de um fim de tarde musical.

Serão representados algumas de partes de musicais bem conhecidos dos grandes palcos, como “Miserábles”, “Grease”, “Chicago” e “West Side Story”.

Estes musicais que já passaram pela Broadway vão ter a interpretação vocal de Vânia Fernandes, Cláudia Sousa e Duarte Santos, sendo estes acompanhados por Anikó Harangi, no piano.