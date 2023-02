Conselho Europeu garante apoio militar a Kiev e prepara novas sanções contra Rússia

O Conselho Europeu (CE) garantiu hoje que irá continuar a apoiar a Ucrânia no "plano político, económico, humanitário, financeiro e militar", na defesa contra a invasão russa, adiantando ainda que adotará um décimo pacote de sanções contra Moscovo.

Em comunicado, os membros do CE frisaram, no âmbito do primeiro ano da invasão russa da Ucrânia, que vão manter o apoio "político, económico, humanitário, financeiro e militar, inclusive por meio de aquisições rápidas e coordenadas junto da indústria europeia".

"Continuaremos a aumentar a pressão coletiva sobre a Rússia para que ponha termo à sua guerra de agressão. Para o efeito, adotaremos um décimo pacote de sanções e tomaremos medidas contra os que tentarem contornar as medidas da UE", referiram ainda.