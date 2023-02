Padre de Borba encontrado morto no Gerês na noite de ontem

A notícia tem causado muita surpresa, um pouco por todo o país. Um padre de Borba foi encontrado morto no início da noite da última terça-feira, na zona do Gerês, estando por apurar as circunstâncias em que tal terá acontecido.

Conforme tem adiantado a imprensa nacional, José António Gonçalves, de 57 anos, pároco em Santiago de Rio de Moinhos, no concelho de Borba, foi encontrado sem vida junto à Barragem de Vilarinho da Furna, em São João Campo/Campo do Gerês, na zona nordeste do concelho de Terras de Bouro.

Durante o dia de hoje, a Arquidiocese de Évora já confirmou a morte do sacerdote.