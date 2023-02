Pais de Madeleine McCan concordam em fazer teste de ADN

O casal McCan, pais da menina de 4 anos que desapareceu em 2007, na Praia da Luz, no Algarve, concordam que seja feito um teste de ADN à polaca de 21 anos, Julia Wandelt, que alega ser Madeleine McCan, contudo os pais da jovem recusam a realização do mesmo. A notícia é hoje avançada no Correio da Manhã.

A jovem expôs, na rede social Instagram, ser a criança desaparecida, afirmando ter uma mancha na cara e uma marca no olho, tal como Madeleine.

Foi avançado ontem, 20 de Fevereiro, pelo site britânico ‘Daily Star’ que a família McCan estaria disponível para “explorar todas as pistas”, nomeadamente esta questão do teste de ADN.

O mesmo site refere ainda que a Julia afirma não ter conseguido acesso à sua certidão de nascimento, assim como o facto de não ter fotos de quando era criança.

No Correio da Manhã é igualmente explicado, pelo ex-director da Polícia Judiciária de Setúbal, Vítor Paiva, que este caso não deve ser ignorado pelas autoridades, defendendo a realização do teste de ADN.