Afeganistão e Paquistão acordam reabertura da principal passagem de fronteira

O Governo talibã no poder no Afeganistão e o Paquistão chegaram hoje a acordo para a reabertura da principal passagem de fronteira, encerrada durante quatro dias devido a tensões diplomáticas entre os dois países.

"Todos os cidadãos e comerciantes ficam informados de que amanhã [quinta-feira] o Torkham Pass estará aberto para passageiros, trânsito e comércio", referiu o vice-porta-voz do Governo talibã, Bilal Karimi, através da rede social Twitter.

A decisão de reabrir esta passagem de fronteira surge na sequência de um encontro em Cabul entre altos responsáveis talibãs e o ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Asif.

A delegação paquistanesa reuniu-se hoje em Cabul com o vice-primeiro-ministro afegão para Assuntos Económicos, Abdul Ghani Baradar, numa tentativa de restaurar os laços bilaterais, tinha divulgado o gabinete deste governante afegão em comunicado.

Torkham, a principal passagem de fronteira entre os dois países, estava hoje encerrada pelo quarto dia consecutivo, após a decisão dos talibãs de a encerrar.

As autoridades de fronteira paquistanesas tentaram limitar a entrada de transporte de doentes provenientes do Afeganistão, segundo a versão de Islamabade, o que desencadeou um tiroteio entre as forças de segurança dos dois países que resultou num soldado paquistanês ferido.

Cabul acusou então Islamabade de não cumprir os seus compromissos sobre o transporte de doentes afegãos, aos quais o Paquistão concede vistos médicos prioritários, devido à fraca cobertura de saúde no Afeganistão.

O Governo talibã apelou hoje à separação das questões económicas das questões políticas e de segurança, face às queixas do Paquistão sobre o ressurgimento da insurgência no seu território, principalmente por parte do principal grupo talibã paquistanês, o Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), desde que os fundamentalistas tomaram Cabul em agosto de 2021.

Os confrontos na fronteira entre os dois países já eram frequentes antes do regresso dos talibãs ao poder.

Em dezembro, um confronto na zona de fronteira de Chaman resultou em seis civis mortos e 17 feridos.