Costa do Marfim reabre fronteiras terrestres fechadas há quase três anos

A Costa do Marfim reabre esta quinta-feira as suas fronteiras terrestres, fechadas desde março de 2020 devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje o porta-voz do Governo, no final de um Conselho de Ministros.

"O Conselho aprovou um decreto que determina a reabertura das fronteiras terrestres da Costa do Marfim", disse Coulibaly, acrescentado que estas serão reabertas logo que passe "a meia-noite".

A Costa do Marfim encerrou as suas fronteiras terrestres, marítimas e aéreas em 22 de março de 2020, devido à pandemia.

Enquanto as fronteiras marítimas e aéreas reabriram após alguns meses, as fronteiras terrestres permaneceram até hoje fechadas, ou seja quase três anos.

A Costa do Marfim faz fronteira com a Libéria, Guiné-Conacri, Mali, Burkina Faso e Gana e milhões de pessoas desses países que vivem em território marfinense tiveram durante este período de usar vias alternativas, clandestinas, para circularem.

"Estamos agora a dominar as rotas de trânsito clandestino, e convidamos todos os viajantes a passarem pelas passagens oficiais", declarou o porta-voz do Governo.

A Costa do Marfim foi relativamente poupada pela pandemia de covid-19, com cerca de 800 mortes, segundo dados oficiais.

No mês passado, o Conselho de Segurança Nacional, presidido pelo Presidente Alassane Ouattara, congratulou-se com os "excelentes resultados registados na luta contra a covid-19 desde 2020" e anunciou o levantamento gradual de medidas adotadas no âmbito do estado de emergência sanitária.