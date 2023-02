Sete polícias mortos no Peru numa emboscada em zona de produção de cocaína

Pelo menos sete agentes da Polícia Nacional do Peru (PNP) foram ontem mortos numa emboscada por "alegados terroristas com armas de fogo de longo alcance" na maior bacia de produção de cocaína do país.

"Lamentamos a perda dos nossos irmãos da polícia que foram emboscados enquanto viajavam num veículo na cidade de Natividad, onde morreram sete agentes e um sobreviveu", confirmou a PNP na rede social Twitter.

O ataque ocorreu perto da cidade de Natividad, no distrito de Pichari, que pertence ao departamento de Cuzco, em estado de emergência há mais de uma década devido à presença de elementos remanescentes do grupo terrorista Sendero Luminoso.

Fontes policiais confirmaram à agência Efe que os agentes mortos pertenciam à Divisão Nacional de Operações Especiais e à esquadra de polícia do setor de Natividad.

Adiantaram ainda que estão a decorrer investigações sobre a possível envolvimento no ataque de elementos remanescentes do Sendero Luminoso, que funciona como um grupo de proteção armada para os produtores de cocaína na região.

Imagens difundidas pelos meios de comunicação locais mostram vários veículos numa estrada, entre os quais um camião capotado com sinais de ter sido atingido por tiros.

O Sendero Luminoso, responsável pelo maior número de vítimas durante o conflito no Peru entre 1980 e 2000, evoluiu nas últimas décadas para uma máfia de tráfico de droga, apesar de durante décadas terem sido desenvolvidas operações do Comando Conjunto das Forças Armadas para pôr fim a estes grupos.

Em comunicado, o Ministério do Interior "lamentou profundamente a perda dos sete bravos polícias que estavam a desempenhar as suas funções no local" e enviou as suas condolências às famílias.