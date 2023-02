Petição pede renúncia dos bispos envolvidos no encobrimento de crimes de abuso a menores

Foi criada uma petição pública, por parte de um grupo de cristãos, destinada à Conferência Episcopal Portuguesa, com o objectivo de pedir a renúncia dos bispos envolvidos no encobrimento de crime de abuso sexual de menores.

Na descrição da petição, é explicado que no relatório publicado pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa é dada também conta da “má-fé da hierarquia católica na colaboração com o trabalho da comissão”, onde existe a prática “reiterada de encobrimento e de cumplicidade objectiva de muitos bispos portugueses para com os abusadores, abandonando de forma consciente crianças à mercê de pedófilos e abusadores”

À semelhança do que aconteceu noutras igrejas nacionais, teria sido no mínimo digno e sensato esses mesmos bispos coniventes, e porventura a Conferência Episcopal no seu todo, renunciarem aos seus cargos. Como vai sendo persistentemente repetido por várias vozes autorizadas em Portugal, “pedir perdão”, à posteriori apenas por ter sido apanhado, não chega. Até porque a mesma Conferência referiu há tempos que tais casos nunca tinham existido em Portugal. Petição Pública

Assim, este grupo de cidadãos pede a renúncia dos bispos. "Exige-se a renúncia aos bispos coniventes e encobridores destes crimes imperdoáveis que mancham a Igreja, a descredibilizam e nos envergonham como cristãos e cidadãos", conclui.

Até ao momento, a petição conta com mais de 40 assinaturas.