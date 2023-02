UE lança missão de parceria militar no Níger com duração de três anos

A União Europeia (UE) lançou hoje uma missão de parceria militar da sua Política Comum de Segurança e Defesa (PCSD) no Níger, com duração de três anos, para apoiar o país na luta contra grupos armados terroristas.

O objetivo desta missão "é aumentar a capacidade das Forças Armadas do Níger para conter a ameaça terrorista, proteger a população e garantir um ambiente seguro, em conformidade com as leis relativas aos direitos humanos e o direito internacional humanitário", anunciou o Conselho Europeu, em comunicado.

A missão de parceria da UE no Níger apoiará, em particular, "a criação do Centro de Formação de Técnicos das Forças Armadas", que vai dar "aconselhamento e formação especializada" mediante solicitação a especialistas dessas forças e "apoiará a criação de um novo batalhão de comunicações e apoio ao comando", detalham os "27" no comunicado.

As autoridades nigerianas tinham apresentado um pedido de assistência ao Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, no final de novembro de 2022 e, em resposta, o Conselho da União Europeia adotou, alguns dias depois, uma decisão que instituiu a missão no Níger, com uma duração inicial de três anos, que agora vai avançar.

A missão vai ser liderada pelo Diretor de Planeamento Militar e Capacidade de Liderança da PCSD, Hervé Bléjean, adianta ainda a UE no comunicado hoje divulgado.