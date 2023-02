Von der Leyen debate com Lula da Silva parceria UE-Brasil e espera visitar em breve o país

A presidente da Comissão Europeia debateu hoje com o chefe de Estado brasileiro o reforço da parceria entre os dois blocos e manifestou-se disponível para visitar brevemente o Brasil, onde, segundo Lula da Silva, será "muito bem recebida".

Numa mensagem divulgada na sua conta na rede social Twitter, Ursula von der Leyen salientou, após um telefonema com Lula da Silva, estarem "ambos interessados em reforçar a parceria", entre a União Europeia (UE) e o Brasil, e em concluir o acordo do Mercosul e intensificar a "luta comum contra a desflorestação".

A chefe do executivo comunitário salientou também "aguardar, com expectativa a visita em breve ao Brasil".

Por seu lado, o Presidente brasileiro, respondeu, também através do Twitter, que Von der Leyen será "muito bem recebida" e na agenda do futuro encontro -- ainda sem data marcada -- estará o reforço das relações entre Brasil e Bruxelas, para o "fortalecimento" de ambas as economias e o "avanço de causas comuns para a construção de um mundo melhor".

Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado como 39.º Presidente do Brasil em 01 de janeiro, cargo que tinha já ocupado de 2003 a 2011, depois de derrotar Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de outubro de 2022.