Situação no leste é difícil mas Rússia regista perdas

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reitera que a situação no leste do país, sobretudo em Donetsk, é difícil para o Exército de Kiev, mas que os militares ucranianos estão a lutar.

"Estamos a lutar. Estamos a acabar com o invasor e a infligir perdas importantes à Rússia", disse Zelensky.

Na mensagem diária emitida na noite de domingo e publicada hoje no portal oficial da Presidência, Zelensky disse que esteve reunido com as chefias militares tendo recebido relatórios "da Chefia do Estado Maior, dos comandantes, e até da frente [de combate]".

"Estamos a equilibrar a situação e a fazer todos os possíveis para preparar as nossas ações face ao futuro, para o futuro próximo", acrescentou.

Zelensky demonstrou, no entanto, preocupação em relação à situação em Bakhmut, região de Donetsk, zona estratégica para as forças ucranianas.

"Repito uma vez mais: quanto mais a Rússia venha a perder no Donbass: Bakhmut, Vuhledar, Marynka, Kremynna, mais será possível terminar esta guerra com a vitória da Ucrânia", sublinhou o Presidente ucraniano.

Zelensky prometeu aos cidadãos ucranianos maior transparência sobre a situação na frente, apesar da reserva em relação às questões militares e dos detalhes das ações de informações.

As últimas informações sobre a situação na região leste ainda não foram acompanhadas por meios independentes.