Quase 2,8 milhões de venezuelanos receberam ajuda humanitária da ONU em 2022

Quase 2,8 milhões de venezuelanos receberam ajuda humanitária da ONU, entre janeiro e dezembro de 2022, segundo dados divulgados hoje pelo Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, siglas em inglês).

No entanto, os dados dão conta que o número de beneficiários é de 53,8% da meta de 5,2 milhões previstas no Plano de Resposta Humanitária 2022, para o qual eram necessários 795 milhões de dólares distribuídos através de 145 projetos e 125 associados.

O relatório "Venezuela 5W -- presença operacional humanitária 2022", dá conta que a OCHA tem ações de resposta reportadas nos 24 estados da Venezuela e em 329 dos 335 municípios do país.

Também que 50% dos beneficiários eram mulheres, que 1,19 milhões de pessoas eram adultos com idades entre 18 e 59 anos, 941.000 eram crianças e adolescentes e 646.000 beneficiários tinham mais d 60 anos.

2,7 milhões receberam cuidados de saúde, 1 milhão foram assistidos com água potável, saneamento e higiene.

A atenção foi ainda em proteção (817 mil), nutrição (522 mil), segurança alimentar e meios de vida (406 mil), educação (275 mil) e alojamento, energia e haveres (54 mil), entre outros.

Por outro lado, foi aplicadas 2,5 milhões de vacinas a 700 mil pessoas, 267 mil venezuelanas receberam apoio em saúde mensal, assistência psicossocial, aprendizagem sócio-emocional.

"159 mil pessoas foram atendidas com intervenções orientadas para a prevenção ou resposta a catástrofes naturais ou provocadas pelo homem".

Libertador (o maior município da cidade de Caracas), com 68, é a região do país com mais organizações ativas apoiando a atuação da OCHA, seguindo-se Sucre (estado de Miranda, 52), Maracaibo (Zúlia, 46), Iribarren (Lara, 42), Caroní (Bolívar, 39), Sucre (estado de Sucre, 36), San Cristóbal (Táchira, 36), San Francisco (Zúlia, 35), Angostura del Orinoco (Bolívar (32), Valência (Carabobo, 32) e Baruta (Miranda, 30).

A OCHA realizou ainda atividades de sensibilização contra a exploração e abusos sexuais, que abrangeram 110 mil pessoas.

Em janeiro último o Fundo Humanitária da ONU para a Venezuela (FVH) anunciou que a atribuição de 5.900.000 milhões de dólares para desenvolvimento de projetos de assistência social a pessoas com necessidades urgentes.