PS anuncia que vai votar a favor de comissão inquérito proposta pelo BE

O PS vai votar a favor da proposta do BE para a constituição de uma comissão de inquérito sobre a TAP, mas não a do Chega, anunciou hoje o deputado socialista Carlos Pereira.

À entrada para o debate que hoje decorre no plenário das duas propostas para a abertura de um inquérito parlamentar sobre a companhia aérea, já era conhecido que apenas a do BE iria ser viabilizada uma vez que, em 10 de janeiro, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, anunciou a abstenção, considerando o âmbito e as questões suscitadas na iniciativa dos bloquistas.

"Não votaremos a favor da comissão de inquérito do Chega e votaremos a favor da do Bloco de Esquerda", respondeu, durante o debate, o deputado do PS Carlos Pereira.

O vice-presidente da bancada do PSD Hugo Carneiro acusou o PS de se apresentar no debate de "forma tímida" e a bancada socialista de ter mudado de posição, passando do anúncio da abstenção para o voto a favor da proposta do BE.

"O único propósito que o PS tem nesta discussão é salvar o ministro das Finanças, nem a presidência da comissão parlamentar de inquérito queria", criticou o social-democrata, questionando porque não viabilizará também a proposta do Chega.

Na resposta, o socialista explicou ao PSD que, "para o PS, aprovar uma comissão de inquérito do Chega não é a mesma coisa".

"Se para o PSD não há problema nenhum, para o PS há uma grande questão de fundo que espero que não seja preciso explicar ao PSD", replicou.

Na reta final do debate, o líder do Chega, André Ventura, avisou que o partido não deixará de questionar as responsabilidades do ministro das Finanças, considerando que o tempo de Fernando Medina "está a chegar ao fim".

Na apresentação da proposta, a deputada do BE Mariana Mortágua defendeu que "uma coisa é um esquecimento, outra é o estado de negação a que chegou a maioria absoluta de António Costa", referindo que na entrevista de segunda-feira o primeiro-ministro "negou que os salários e indemnizações da TAP fossem um assunto do Governo".

"A comissão de inquérito proposta pelo Bloco de Esquerda tem objetivos simples: romper com o vício da negação e do esquecimento, trazer transparência à gestão da TAP, apurar responsabilidades e reverter decisões que ofendem os trabalhadores e que lesam o interesse público", explicou.

No período da apresentação da sua proposta, o presidente e deputado do Chega, André Ventura, considerou que todo este processo da TAP é a "vergonha socialista no seu melhor" e afirmou que a companhia aérea "é o novo Novo Banco e tem um responsável que chama António Costa e PS".

O Chega quer por isso uma "investigação séria e profunda" porque é preciso "averiguar tudo e de todos" para saber "como foi gasto o dinheiro" dos contribuintes "doa a quem doer".