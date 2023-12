Antologia poética de Teodoro Correia é apresentada a 2 de Janeiro

A antologia poética 'Falam as Coisas Humildes' será apresentada na próxima terça-feira, dia 2 de Janeiro, na Quinta Magnólia, quando forem 16h30. Nesta cerimónia que contará com a presença do secretário regional de Turismo e Cultura é então divulgada a obra de Teodoro Correia, coordenada pela bisneta do autor, Georgina Abreu, e com prefácio de João Carlos Abreu.

De acordo com nota à imprensa, "José Teodoro Correia, também conhecido pelo pseudónimo 'João Mistério', foi um poeta, jornalista e novelista, nascido na freguesia da Sé, no Funchal, a 20 de janeiro de 1890. Frequentou o Liceu do Funchal, onde se formou, e depois tornou-se funcionário das Finanças, mais concretamente segundo-oficial, chefe da secção na Direção de Finanças do Funchal".

Além disso, trabalhou durante 30 anos como redactor no Diário da Madeira, escrevendo sobre temas e carácter literário e social. Cooperou também para outros jornais e revistas, tais como – Diário de Notícias, Comércio do Funchal, Heraldo da Madeira, Eco do Funchal, Primeiro de Dezembro, Almanaque Bertrand e Ilustração Madeirense.

Viria a falecer em 1955, mas agora a sua bisneta, artista visual, coordena a sua nova obra.