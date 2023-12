Colisão no Funchal causa danos materiais

Duas viaturas ligeiras colidiram na noite desta terça-feira no Campo da Barca, no cruzamento entre a Rua da Ribeira de João Gomes e a Rua João de Deus, no Funchal.

O acidente não provocou feridos, mas causou danos avultados nos automóveis, tal como ilustra a fotografia.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram a espalhar farelo na estrada.